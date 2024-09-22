В Новосибирске более 800 домов остались без горячей воды

По состоянию на 22 сентября, без горячего водоснабжения остались жители 811 домов в Новосибирске.
Под данным интерактивной карты «Систем жизнеобеспечения города», плановые отключения затронули 663 дома, аварийные — 148.
В Ленинском районе на улице Немировича-Данченко 6 домов остались без горячей воды 21 сентября. Восстановление подачи ожидается 22 сентября в 16:00.
В Дзержинском районе на улице Кошурникова горячая вода отключена в 4 домах с 19 сентября. Возобновление водоснабжения планируется 23 сентября в 17:00.
В Заельцовском районе на улице Кропоткина 4 дома остались без горячей воды 21 сентября. Подачу воды обещают восстановить 22 сентября в 20:00.
В Первомайском районе горячее водоснабжение приостановлено в 134 домах.