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общество

В Новосибирске более 800 домов остались без горячей воды

Фото: Pexels.com

По состоянию на 22 сентября, без горячего водоснабжения остались жители 811 домов в Новосибирске.

Под данным интерактивной карты «Систем жизнеобеспечения города», плановые отключения затронули 663 дома, аварийные — 148.

В Ленинском районе на улице Немировича-Данченко 6 домов остались без горячей воды 21 сентября. Восстановление подачи ожидается 22 сентября в 16:00.

В Дзержинском районе на улице Кошурникова горячая вода отключена в 4 домах с 19 сентября. Возобновление водоснабжения планируется 23 сентября в 17:00.

В Заельцовском районе на улице Кропоткина 4 дома остались без горячей воды 21 сентября. Подачу воды обещают восстановить 22 сентября в 20:00.

В Первомайском районе горячее водоснабжение приостановлено в 134 домах.

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Игорь Кириченко
Журналист

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