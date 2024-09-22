В Новосибирске и области многодетные семьи получают новые удостоверения

В Новосибирской области начали выдавать удостоверения многодетной семьи нового образца.

Первыми их получили семьи Чащины, Овсянкины и Любимовы. Об этом сообщил губернатор региона в своём телеграм-канале.

По информации губернатора, новые удостоверения введены в рамках Указа президента и дают право на получение региональных и федеральных мер поддержки, включая выплаты по нацпроекту «Демография». Статус многодетной семьи присваивается бессрочно.

Пресс-служба регионального правительства отметила, что в области проживает более 47 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются свыше 155 тысяч детей.

С 1 октября 2024 года в России начнётся пилотный этап внедрения цифрового удостоверения многодетной семьи. Получить его смогут семьи, имеющие соответствующий статус и учётную запись на портале Госуслуги. Предполагается, что цифровое удостоверение упростит процесс получения мер поддержки.

Пресс-служба правительства также передала слова замминистра цифрового развития и связи региона Ирины Савельевой, что QR-код можно будет сохранить в телефоне и использовать при необходимости, наряду с бумажным удостоверением.