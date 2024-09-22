В Новосибирске начался ремонт памятника конструктивизма

В Новосибирске началась реставрация уникального памятника конструктивизма — старой тяговой подстанции на улице Маковского. Этот объект культурного наследия считается самым маленьким в своем роде в городе.

На данный момент здание окружено строительными лесами и зеленой сеткой, а рабочие занимаются восстановлением фасада, пишет BFM-Новосибирск.

Представители строительной компании сообщили, что внутренние ремонты не планируются на данном этапе — основной акцент сделан на улучшение внешнего вида здания. Ремонтные работы должны завершиться в течение трех месяцев.

Тяговая подстанция № 2 была возведена в 1936 году. За почти девять десятилетий эксплуатации здание подвергалось лишь косметическим обновлениям, как отмечают архитекторы, проводившие его осмотр. По оценкам экспертов, капитальный ремонт здесь не проводился как минимум последние 30 лет. Финансирование текущей реставрации осуществляет строительная компания «ВербаКапитал», которая получила разрешение на застройку соседнего участка. Проект реконструкции был согласован с Государственной инспекцией по охране объектов культурного наследия Новосибирской области этим летом.