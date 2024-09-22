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общество

В Новосибирске обнаружен вонючий гриб с дымом

Фото АиФ-Новосибирск

Жительница Новосибирска обнаружила в лесу странный гриб, из которого исходил дым и неприятный запах.

Об этом сообщает АиФ-Новосибирск.

По данным издания, жительница Новосибирска обнаружила серый гриб, из которого шел дым и неприятный запах.

Как пояснил миколог Ринат Султанов, это обычный гриб-дождевик из семейства Шампиньоновых. Он растет на деревьях и земле в лесных и луговых зонах.

Гриб, который обнаружили в Новосибирске, перезрел, рассказывает миколог. Поэтому он серого цвета.

Фото В Новосибирске обнаружен вонючий гриб с дымом 2

По словам миколога, перезревшие дождевики не стоит готовить.

Специалист также объяснил, почему гриб издает дым.

«Это споры, он так размножается. Они распыляются при малейшем прикосновении», — говорит миколог.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске начали находить грибы в виде фаллосов.

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Александр Борисов
журналист

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