В Новосибирске обнаружен вонючий гриб с дымом

Жительница Новосибирска обнаружила в лесу странный гриб, из которого исходил дым и неприятный запах.

Об этом сообщает АиФ-Новосибирск.

По данным издания, жительница Новосибирска обнаружила серый гриб, из которого шел дым и неприятный запах.

Как пояснил миколог Ринат Султанов, это обычный гриб-дождевик из семейства Шампиньоновых. Он растет на деревьях и земле в лесных и луговых зонах.

Гриб, который обнаружили в Новосибирске, перезрел, рассказывает миколог. Поэтому он серого цвета.

По словам миколога, перезревшие дождевики не стоит готовить.

Специалист также объяснил, почему гриб издает дым.

«Это споры, он так размножается. Они распыляются при малейшем прикосновении», — говорит миколог.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске начали находить грибы в виде фаллосов.