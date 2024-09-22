В Новосибирске предложили установить монумент выпускникам НВВКУ

Соответствующее предложение отправлено губернатору Андрею Травникову.

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев предложил установить монумент памяти воинам-героям, выпускникам Новосибирского высшего военного командного училища имени Жукова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам депутата, училище более 50 лет выпускает офицеров, которые защищают страну. Он также отметил, что многие из выпускников в настоящее время участвуют в специальной военной операции.

Местом для установки монумента предложили площадь Кирова, на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Петухова. Соответствующее предложение направлено губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Финансирование проекта планируется осуществить за счет внебюджетных средств.