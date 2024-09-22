72.22% 4.8
72.22% 4.8
сегодня
22 сентября, 23:49
пробки
1/10
погода
+12.9°C
курсы валют
usd 92.58 | eur 103.3
72.22% 4.8
сегодня
22 сентября, 23:49
пробки
1/10
погода
+12.9°C
курсы валют
usd 92.58 | eur 103.3
сегодня 22:00
общество

В Новосибирске предложили установить монумент выпускникам НВВКУ

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Соответствующее предложение отправлено губернатору Андрею Травникову.

Депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев предложил установить монумент памяти воинам-героям, выпускникам Новосибирского высшего военного командного училища имени Жукова. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам депутата, училище более 50 лет выпускает офицеров, которые защищают страну. Он также отметил, что многие из выпускников в настоящее время участвуют в специальной военной операции.

Местом для установки монумента предложили площадь Кирова, на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и Петухова. Соответствующее предложение направлено губернатору Новосибирской области Андрею Травникову. Финансирование проекта планируется осуществить за счет внебюджетных средств.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в