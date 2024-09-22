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вчера 23:38
общество

В Новосибирской области 725 детей-сирот получили жилье

Фото: мэрия Новосибирска

С начала 2024 года 725 детей-сирот получили собственное жилье в Новосибирской области.

На реализацию программы по обеспечению жильем в текущем году выделено 4,5 миллиарда рублей, что позволит приобрести более 1 000 квартир для детей-сирот.

В дополнение к основной программе в регионе действует система жилищных сертификатов. Обладатели такого сертификата могут самостоятельно приобретать жилье, не дожидаясь своей очереди, используя собственные накопления, кредитные средства или материнский капитал.

Для тех, кто не получил жилье в 2024 году, предусмотрена компенсация за аренду квартир, которая варьируется от 6 до 16 тысяч рублей в месяц до момента предоставления собственного жилья.

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Игорь Кириченко
Журналист

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