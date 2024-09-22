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проиcшествия

В центре Новосибирска в ночном ДТП погиб молодой мотоциклист

Фото: Госавтоинспекция НСО

Молодой мотоциклист погиб в ночном ДТП в центре Новосибирска.

По предварительной информации, инцидент произошел на улице Писарева, когда неустановленный водитель мотоцикла марки Сузуки столкнулся с автомобилем Хавал, который поворачивал налево под управлением мужчины 1988 года рождения.

В результате удара мотоциклист, предположительно 20-25 лет, получил травмы, не совместимые с жизнью. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, которые выясняют все детали случившегося.

Напомним, в Новосибирске хозяин сгоревшего года рассказал подробности крупного пожара.

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Дамир Трубников

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