Жителям Новосибирска рассказали о запретах в день Акима и Анны 22 сентября

22 сентября православная церковь отмечает память Иоакима и Анны — родителей Пресвятой Девы Марии, а также дедушка Иисуса Христа, известного как Богоотец.

Это событие следует за празднованием Рождества Богородицы и носит второе название — Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы, пишет АиФ-Новосибирск.

На Руси этот день также именовался днем Акима и Анны и совпадает с осенним равноденствием. С этого момента начиналось второе бабье лето, которое продолжалось до 14 октября.

Традиционно этот праздник считался Днем рожениц, поскольку Иоаким и Анна считаются покровителями женщин, ожидающих ребенка, а также бездетных. Женщины, испытывающие трудности с зачатием, обращались к святым с молитвами о помощи. В этот день будущие родители обычно дарили близким круглые пироги.

Однако 22 сентября также связан с рядом запретов. Важно не отказывать в гостеприимстве: отказ от приглашения или отказать гостям может привести к бедам в доме. Ночью не рекомендуется долго оставаться на улице, так как это может привлечь недуги вплоть до конца зимы.

Бездетным парам советуют избегать грусти и печали; вместо этого необходимо радоваться и молиться святым Иоакиму и Анне. Зависть и желание чужого счастья также считаются нежелательными.

Кроме того, строго запрещены измены и флирт, так как это может вызвать серьезные проблемы. Оставлять кошелек на столе тоже не рекомендуется — это сулит кражу или финансовые потери из-за обмана.