19-летний москвич разгромил могилу телеведущего Александра Маслякова

Разгромивший могилу Александра Маслякова 19-летний москвич не мог смириться с уходом телеведущего и переживал из-за этого.

В Telegram-канале SHOT сообщили о том, что в Москве на Новодевичьем кладбище, где похоронили легендарного телеведущего КВН Александра Маслякова, была разгромлена его могила.

Злодеяние совершил 19-летний москвич Кирилл К., который, как уточнили в Telegram-канале SHOT, на момент задержания не мог нормально говорить.

Известно, что у парня ранее было диагностировано психическое расстройство, а разрушить могилу он решил из-за того, что не мог смириться с уходом телеведущего.

В результате могилу Маслякова привели в порядок, крест и фотографии телеведущего вернули на место, а Кирилла К. задержали правоохранительные органы.

Напомним, что Александр Масляков скончался от рака легких, который оказался неоперабельным.