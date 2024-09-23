22-летняя сибирячка попала на конкурс «Мисс Россия 2024»: 10 фото красавицы из Красноярска

Жительница Красноярска Ева Шмидт успешно прошла в финал конкурса красоты «Мисс Россия 2024».

По всей стране были проведены кастинги, в результате которых отобрали 50 участниц в возрасте от 18 до 23 лет.

Среди них оказалась и Ева, которая уже давно работает моделью и неоднократно принимала участие в различных конкурсах. В частности, недавно она вошла в десятку лучших на конкурсе «Мисс Туризм России 2024».

Рост Евы составляет 187 сантиметров. С 12 лет она работает моделью и за это время успела побывать в разных странах: Франции, Китае, Японии и Таиланде. Ева также принимала участие в Неделе моды в Париже.

Помимо модельной карьеры, Ева получила среднее специальное образование, став менеджером по туризму. Сейчас она учится в Педагогическом университете имени В. П. Астафьева, где получает высшее образование.

Летом Ева приняла участие в открытом кастинге в Москве, куда съехалось 200 девушек со всех уголков страны. По словам организаторов, в этом году на конкурс поступило 85 тысяч заявок.

Ева — преподаватель дефиле и позирования. В людях она ценит честность и открытость. Ее мечта — развиваться как личность и приносить пользу окружающим.

В скором времени на сайте «Мисс Россия» будут размещены фотографии всех участниц, и появится возможность проголосовать за свою фаворитку. Голосование продлится до 5 октября, и в этот день станет известно имя победительницы.

Сиб.фм подготовил 10 фотографий красавицы из Красноярска.