Депутат Госдумы Дмитрий Савельев предложил установить монумент выпускникам НВВКУ

На внебюджетные средства депутат Госдумы от Новосибирской области Дмитрий Савельев предложил установить монумент выпускникам НВВКУ.

Депутат Госдумы Дмитрий Савельев обратился к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с предложением установить мемориал выпускникам НВВКУ. Парламентарий отмечает, что военное училище более полувека выпускает достойных офицеров, которые защищают Родину.

По задумке Савельева, монумент необходимо разместить на пл. Кирова на Левом берегу.

Депутат отметил, что сооружение мемориала планируют производить на внебюджетные средства.

Ранее Сиб.фм сообщал от открытии сквера Мужества и Славы в Новосибирской области.