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общество

Директор турфирмы «Лайф-тревел» обманула клиентов на 3 млн руб в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

Руководитель туристической фирмы предстанет перед судом за мошенничество в отношении своих клиентов.

В прокуратуре Заельцовского района Новосибирска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Лайф-тревел», которая обвиняется по статье “мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах”. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Известно, что в период с весны по лето текущего года руководитель туристической фирмы под предлогом оказания услуг по бронированию и оплате комплекса услуг, входящих в туристический продукт туроператора, похитила денежные средства четырех граждан на сумму около 3 миллиона рублей.

В результате обманутые граждане остались без путевок, а уголовное дело было направлено в Заельцовский районный суд для рассмотрения по существу.

#мошенники
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Валерия Митрохина
Журналист

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