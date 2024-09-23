Очевидцы рассказали подробности массовой аварии на трассе «Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий»

В Новосибирской области грузовик Sharman выехал на встречную полосу и протаранил 5 автомобилей. Сиб.фм собрал всё, что известно о массовом ДТП.

На автодороге «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий» 49-летний водитель грузовика Sharman, двигаясь со стороны села Плотникова, выехал на встречную полосу и столкнулся с 5 автомобилями. В Госавтоинспекции региона рассказали, что с места массовой аварии в больницу госпитализировали 43-летнего мужчину и 51-летнюю женщину.

Сотрудники дорожной полиции выясняют, по какой причине водитель тяжелого транспорта совершил такой манёвр, однако очевидцы аварии высказали своё мнение по поводу ДТП. Кто-то считает, что на дороге была плохая видимость из-за солнца, другие же считают, что большегруз мог быть перегружен или слишком быстро ехал.

Сибирячка, вызвавшая скорую помощь, поделилась, что на дороге скопилась большая пробка, солнце садилось за горизонт и слепило участников движения, что могло спровоцировать аварию.

«Видимость была плохая. Скорее всего, водитель грузовика отвлекся, плюс солнце ослепляло. Мы вызвали скорую, полицию, по трассе видели, как мчалась пожарная машина», — рассказала Анастасия.

Другие очевидцы считают, что фура могла быть перегружена и ей не хватило тормозного пути.

Новосибирец Никита высказался, что на данном участке автодороги вечная пробка из-за ремонта моста.

«Там пробка на подъем идёт из-за моста вечно, люди, летящие в гору, не держат дистанцию», — написал он.

Напомним, прокуратура Новосибирска начала проверку после прорыва трубы на Лескова.