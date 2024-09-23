Экспертиза задержала строительство новосибирской частной школы на улице Победы

Строительство частной школы в Новосибирске на улице Победы задержалось из-за проведения экспертизы.

Как пишет BFM-Новосибирск со ссылкой на слова девелопера Александра Бoйко, строительство частной школы «Рост» в Заельцовском районе Новосибирска было приостановлено из-за экспертизы.

Как стало известно, учебное заведение на улице Победы должны были сдать в эксплуатацию в 2025 году. Однако, по словам Бoйко, эту дату перенесли на 2026 год. Причиной задержки он назвал бюрократические процедуры и проведение экспертизы.

«Восемь месяцев нас «промариновали». В итоге мы заказали экспертизу в другом месте, заплатили еще раз... В связи с этой заминкой из-за бессовестных людей мы получили положительное заключение позже, чем должны были», — объяснил девелопер.

По словам учредителя ГК TS Group, здание школы имеет уникальное строение: перепад высот составляет 11 метров. Заведение может принять более 600 учеников. В настоящее время школа уже функционирует, но в другом помещении.