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общество

Губернатор Андрей Травников поручил подключить к теплу все социальные и жилые объекты Новосибирской области до конца этой недели

Фото: Правительство Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона.


О ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства главе региона доложил и. о. министра ЖКХ и энергетики Новосибирской области Евгений Назаров.

Андрей Травников поручил министерству контролировать, чтобы ни у одного из муниципальных образований не было сбоев с подключением систем отопления: «Сбои рассматриваем как аварийную ситуацию. Раз коллеги продекларировали, что подключаются на этой неделе, если будут отставания – значит, какие-то проблемы, будем разбираться», – подчеркнул Губернатор.

Согласно докладу Евгения Назарова, полный разворот отопительных систем всех муниципальных образований региона планируется завершить в течение этой недели, график подключения в оставшихся муниципалитетах – от трёх до пяти дней. Будут подключены не только социальные объекты, но и весь жилой фонд.

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Роман Чугаев
Журналист

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