Губернатор Новосибирской области Травников поручил усилить контроль за подготовкой служб к зиме

В Новосибирской области губернатор региона поручил усилить контроль за подготовкой служб к предстоящей зиме.

Сегодня, 23 сентября 2024 года, на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что все теплосети и дорожные службы должны быть полностью готовы к предстоящей зиме 2024-2025 года. Об этом сообщили на сайте правительства области.

Отмечается, что специалисты должны быть готовы провести ямочный ремонт, так как чаще всего перепады температур сказываются на асфальте.

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