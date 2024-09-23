Космонавт из Новосибирска Анна Кикина полетит в космос в 2026 году

Кикина рассказала, когда полетит в космос.

Женщина-космонавт из Новосибирска Анна Кикина планирует лететь в космос в 2026 году. Об этом она сообщила в интервью парламентскому телеканалу «Вместе РФ».

«Я люблю свою профессию, я в ней. Я собираюсь в космос, и я готовлюсь. Текущий план на 2026 год», — сказала Кикина.

Также в интервью космонавт поделилась, какие опыты проводила в космосе. Их было два.

«Я управляла роботизированной рукой ERA, которая находится на внешней стороне станции. Для меня это было очень интересно. А также, что касается медицинских исследований, мне запомнился эксперимент, который связан с ультразвуковым исследованием брюшной полости. Эти данные мы отправляли на Землю», — резюмировала Кикина.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Анна Кикина из Новосибирска заявила о зарплатах космонавтов до 12 млн рублей за полёт на орбиту.