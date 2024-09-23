Один из крупных банков переходит на отечественную платформу виртуализации рабочих мест

Вместо зарубежной разработки Citrix будет использоваться Termidesk от «Группы Астра».

Сбербанк принял решение отказаться от использования зарубежной разработки Citrix в пользу отечественного инновационного решения Termidesk от компании «УВЕОН — облачные технологии», входящей в состав ПАО Группа Астра. Это масштабное внедрение создаст сервис виртуальных рабочих мест для более чем 150 тыс. сотрудников банка.

Termidesk был выбран благодаря своей способности справляться с нагрузками в объеме 100 тыс. пользовательских подключений и более, а также наличию собственного протокола доступа Tera, который оптимизирует соединения даже на слабых каналах связи. Среди ключевых преимуществ Termidesk — компонент «Агрегатор», который значительно упрощает управление системой, а также высокая отказоустойчивость архитектуры.

Важно отметить, что внедрение Termidesk проходит для сотрудников банка практически незаметно. Команда «Астра Консалтинг», отвечающая за реализацию проекта, тщательно прорабатывает каждый этап, чтобы обеспечить бесперебойную работу системы и сохранить привычный рабочий процесс.

Кирилл Меньшов, старший вице-президент, руководитель блока «Технологий» Сбербанка:

«Банк всегда следит за другими игроками, и если мы видим качественный продукт, то внедряем его в свои процессы. Таким примером стало решение от «Группы Астра», которое отвечает всем нашим требованиям. Замещение западных продуктов на отечественные технологии гарантирует стабильность услуг для наших клиентов, что соответствует высоким стандартам обслуживания. Сбербанк не только делает шаг к полной независимости от зарубежных технологий, но и создает комфортные условия для своих сотрудников, что, безусловно, положительно скажется на общей эффективности работы. Ожидается, что перевод большинства сотрудников банка на это решение должен завершиться в начале 2025 года».