Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР

Кадры команды из СССР опубликовал ХК «Сибирь».

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» опубликовал кадры команды и ее игроков за годы Советского Союза. На это обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

На официальном сайте в разделе «История клуба» опубликованы фотографии команды с 1940-х годов по 1990-е.

На фото можно увидеть игроков новосибирской команды времен СССР. На кадрах показаны момент из игр и тренировок, а также общие фото хоккеистов.

1940-е годы

1950-е годы

1960-е годы

1970-е годы

1980-е годы

1990-е годы