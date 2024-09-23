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общество

Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР

Фото: ХК «Сибирь»

Кадры команды из СССР опубликовал ХК «Сибирь».

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» опубликовал кадры команды и ее игроков за годы Советского Союза. На это обратил внимание корреспондент Сиб.фм.

На официальном сайте в разделе «История клуба» опубликованы фотографии команды с 1940-х годов по 1990-е.

На фото можно увидеть игроков новосибирской команды времен СССР. На кадрах показаны момент из игр и тренировок, а также общие фото хоккеистов.

1940-е годы

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 2

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 3

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 4

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 5

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 6

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 7

1950-е годы

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 8

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 9

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 10

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 11

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 12

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 13

1960-е годы

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 14

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 15

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 16

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 17

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 18

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 19

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 20

1970-е годы

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 21

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 22

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 23

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 24

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 25

1980-е годы

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 26

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 27

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 28

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 29

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 30

1990-е годы

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 31

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 32

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 33

Фото Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР 34

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Игорь Кириченко
Журналист

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