Опубликованы архивные кадры ХК «Сибирь» в СССР

Кадры команды из СССР опубликовал ХК «Сибирь».
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» опубликовал кадры команды и ее игроков за годы Советского Союза. На это обратил внимание корреспондент Сиб.фм.
На официальном сайте в разделе «История клуба» опубликованы фотографии команды с 1940-х годов по 1990-е.
На фото можно увидеть игроков новосибирской команды времен СССР. На кадрах показаны момент из игр и тренировок, а также общие фото хоккеистов.
1940-е годы
1950-е годы
1960-е годы
1970-е годы
1980-е годы
1990-е годы