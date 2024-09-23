Под Красноярском нашли «подозреваемого» после допроса матери отравившихся детей

Следственные органы продолжают расследование дела о массовом отравлении в Красной Сопке.

Виктория, мать четверых детей, рассказала, что утром 20 сентября она приготовила купленные в магазине пельмени и накормила детей. На тот момент никто из семьи не жаловался на плохое самочувствие.

После возвращения из школы дети самостоятельно приготовили еще пельмени. По словам Виктории, девочки уже имели опыт готовки и не следили за процессом. Вечером семья также ужинала курицей с картошкой, приправленной специями, которые добавляла мать. Что именно добавили дети в пельмени, она не знает.

Следственный комитет задается вопросами относительно того, почему никто из других жителей Красной Сопки не пострадал, если пельмени являются источником отравления. Также выясняется, почему отравились родители, если они ели пельмени только утром. Все участники событий подтвердили, что не заметили изменений во вкусе или внешнем виде пищи.

По предварительной версии, девочки могли случайно добавить в пельмени пестициды или яд от насекомых. Мешок с неизвестным веществом был найден на микроволновке, но не имел маркировки. Следователи надеются, что экспертиза прояснит ситуацию.