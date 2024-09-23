Под Красноярском отец умерших детей опроверг версию с отравой от насекомых

Глава семьи, пострадавшей от отравления в Красной Сопке Дмитрий опроверг одну из версий трагедии, в результате которой погибли четверо детей.

В интервью «МК в Красноярске» он заявил, что вся семья спокойно поужинала и не заметила ничего подозрительного в пище. Ночью всем стало плохо.

Дмитрий также опроверг версию о том, что кто-то мог перепутать отраву от насекомых или грызунов с приправой.

«Я не знаю, что могли туда добавить, я не готовил. Но лично я ничего туда не сыпал. Ни соль, ни перец», — сказал он.

Следователи рассматривают версию, что химикат мог попасть в еду в процессе готовки. В то же время Россельхознадзор установил, что основной объем продуктов, купленных в магазине «Олимп», был поставлен без надлежащих документов.

Дмитрий, судя по голосу, находится в тяжелом состоянии и отказался от дальнейших комментариев. Ожидается, что он даст более подробные показания следователям СК, которые планируют его допросить.