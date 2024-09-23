Под Новосибирском Сбербанк выплатил женщине 500 тысяч рублей из-за травм

Жительница Бердска получила серьезные травмы, когда поскользнулась и упала в одном из отделений Сбербанка.

Согласно судебным материалам, у нее диагностировали закрытый перелом-вывих копчика, а также ушиб грудной клетки и поясницы. После оперативного лечения женщине потребовалось длительное время на восстановление.

В связи с травмой жительница Бердска обратилась в суд с иском о взыскании 58 940 рублей за утраченный заработок, 6 622,08 рублей за медицинские расходы, 650 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и штраф по закону «О защите прав потребителей». Позже сумма требований по утраченной заработной плате была увеличена до 299 250 рублей.

Сбербанк предложил заключить мировое соглашение и выплатить пострадавшей 500 тысяч рублей, что устранило бы дальнейшие претензии по данному делу. Женщина приняла предложение. Банк обязался выплатить сумму через два дня после подписания соглашения.

Ранее Сиб.фм сообщал, что правительство региона одобрило ограничения продажи алкоголя предприятиями общепита в жилых домах.