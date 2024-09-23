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общество

Подрядчик из Новосибирска сорвал капремонт в СО РАН

Фото: Сиб.фм

Новосибирское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) добавило в реестр недобросовестных поставщиков компанию ООО «Вершина».

Это произошло после отказа компании от выполнения государственного контракта с Сибирским отделением РАН.

Контракт был заключён на оказание услуг по капитальному ремонту нежилых помещений на сумму 9,8 млн рублей. После изучения условий контракта подрядчик сообщил заказчику о нерентабельности проекта из-за высокой стоимости необходимых материалов.

Представители «Вершины» предложили изменить условия контракта и увеличить стоимость заказа. Однако заказчик отказался, так как подобные изменения не предусмотрены законом. Срок выполнения работ истёк в ноябре прошлого года, и капитальный ремонт не был завершён. В результате СО РАН разорвало контракт в одностороннем порядке и подало жалобу в УФАС.

Антимонопольная служба приняла решение внести ООО «Вершина» в реестр недобросовестных поставщиков на срок два года.

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Игорь Кириченко
Журналист

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