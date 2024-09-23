69.05% -0.3
69.05% -0.3
сегодня
23 сентября, 19:53
пробки
4/10
погода
+8.6°C
курсы валют
usd 92.58 | eur 103.3
69.05% -0.3
сегодня
23 сентября, 19:53
пробки
4/10
погода
+8.6°C
курсы валют
usd 92.58 | eur 103.3
сегодня 18:20
общество

Появилось экстренное предупреждение о пожароопасности 4 класса в Новосибирске

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» сообщает, что в период с 24 по 27 сентября 2024 года в городе Новосибирске и на большей части территории Новосибирской области сохранится высокая пожароопасность 4 класса.

В связи с этим, гражданам рекомендуется соблюдать правила пожарной безопасности, особенно в условиях теплой и сухой погоды.

«Всем важно помнить, что самой действенной профилактической мерой возникновения пожаров является соблюдение правил пожарной безопасности, аккуратность и осмотрительность в повседневных делах», — сообщили в ведомстве.

В случае обнаружения возгораний необходимо немедленно сообщить об этом по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — «101» или по телефону «112».

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в