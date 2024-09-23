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общество проиcшествия

Прокуратура Новосибирска начала проверку после прорыва трубы на Лескова

Фото: телеграм-канал "АСТ-54"

Новосибирская прокуратура начала проверку в связи с коммунальной аварией на теплосети на улице Лескова.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, 22 сентября на теплосети по улице Лескова произошла коммунальная авария. Рабочие СГК приступили к устранению дефекта.

«Прокуратурой Октябрьского района г. Новосибирска контролируются ход и результаты устранения коммунальной аварии на теплосети по ул. Лескова», — пишет пресс-служба ведомства.

По итогам проведенных работ прокуратура даст оценку причинам, которые привели к этому происшествию.

Напомним, что в Новосибирске в 148 домах отключено горячее водоснабжение.

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Нина Раневская
Журналист

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