Прокуратура Новосибирска начала проверку после прорыва трубы на Лескова

Новосибирская прокуратура начала проверку в связи с коммунальной аварией на теплосети на улице Лескова.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, 22 сентября на теплосети по улице Лескова произошла коммунальная авария. Рабочие СГК приступили к устранению дефекта.
«Прокуратурой Октябрьского района г. Новосибирска контролируются ход и результаты устранения коммунальной аварии на теплосети по ул. Лескова», — пишет пресс-служба ведомства.
По итогам проведенных работ прокуратура даст оценку причинам, которые привели к этому происшествию.
Напомним, что в Новосибирске в 148 домах отключено горячее водоснабжение.