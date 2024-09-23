Синоптики прогнозируют первый снег на неделе в Новосибирске

Стал известен прогноз погоды на новую рабочую неделю в Новосибирске.

По данным Gismeteo, на неделе с 23 по 29 сентября новосибирцы могут столкнуться с небольшим снегом.

В понедельник, 23 сентября, ожидается малооблачная погода с небольшим дождем. Температура воздуха составит +14 градусов днем и +8 градусов ночью. Порывы ветра могут достигать 13 метров в секунду.

Во вторник, 24 сентября, синоптики прогнозируют облачную погоду с небольшими дождями. Температура днем составит +10 градусов, а ночью опустится до +5. Возможны порывы ветра до 15 метров в секунду.

25 сентября жителей Новосибирска ожидает небольшой дождь. Днем температура воздуха составит +7 градусов, а ночью +2 градуса. Порывы ветра могут достигать скорости до 10 метров в секунду.

Кроме того, синоптики прогнозируют малооблачную погоду в городе 26 сентября. Ожидается небольшой снег с дождем. Днем температура воздуха составит +7 градусов, а ночью может опуститься до 0 градусов. Порывы ветра — до 9 метров в секунду.

В пятницу, 27 сентября, также ожидается небольшой снег с дождем. Днем температура воздуха составит +6 градусов, а ночью — -1 градус.

В субботу ночью температура воздуха также может опуститься до минусовой отметки — -1 градус. По прогнозам синоптиков, в этот день будет облачная погода без осадков.

В воскресенье, 29 сентября, в городе ожидается малооблачная погода без осадков. Днем температура воздуха составит +10 градусов, а ночью опустится до нуля. Порывы ветра могут достигать скорости до 5 метров в секунду.

Напомним, что жители Новосибирска смогут услышать подлинную скрипку Страдивари 25 октября.







