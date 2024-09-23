Стало известно, какая погода ожидает Новосибирск в начале недели

На этой неделе в Новосибирской области ожидается резкое похолодание до -1 и снег.

По данным погодного сервиса “Яндекс Погода”, завтра, 24 сентября 2024 года, в Новосибирске ожидается +4 градуса ночью и до +12 градусов днем. Ветер будет от 7 до 12 метров в секунду.

25 сентября, в среду, ожидается преимущественно без осадков, утром и днем местами небольшой дождь. Температура ночью опустится уже до +2 градусов, а днем поднимется лишь до +9 градусов.

В четверг, 26 сентября, дождь сменится мокрым снегом. Температура опустится до -1 градуса ночью и днем — до +8 градусов.

В пятницу, 27 сентября, днем температура воздуха продержится до +6, а ночью — до +1.