В Краснообске Новосибирской области подрядчик вырыл карьер и вырубил деревья рядом с гимназией

Подрядчик вырыл карьер и вырубил деревья рядом с гимназией в Новосибирской области.

Портал Прецедент сообщил о том, что в рабочем поселке Краснообск Новосибирской области местный подрядчик, занимающийся строительством спортивной площадки, вырыл карьер и вырубил деревья вблизи одной из гимназий.

Краснообский блогер и общественный деятель Валерий Котельников посетил участок, где строится «умная» спортивная площадка, и выявил ряд нарушений. Он обнаружил, что рядом с площадкой была прорублена просека, ведущая к учебному заведению, а также образовался карьер для добычи песка.

Котельников отметил, что местные жители сообщили ему о вырубке леса, что и побудило его проверить ситуацию на месте. Он выразил сомнение в законности проводимых работ, указав на отсутствие ограждения и паспорта объекта, несмотря на близость гимназии и зоны для выгула собак.

По словам общественника, представитель подрядчика утверждал, что у них есть разрешение от администрации поселка, однако документы не были предоставлены. Он также добавил, что вырубка деревьев и рытье карьера происходят за пределами участка, отведенного под спортивную площадку. Во время съемки Котельников столкнулся с трактором, который, по его мнению, попытался запугать его, чтобы помешать фиксации нарушений.