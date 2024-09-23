В Красноярском крае отравление в семье унесло жизни четырех детей: что известно

В пятницу, 20 сентября, в Красноярском крае произошел трагический случай, в результате которого погибли четверо детей из одной семьи.

По предварительным данным, причиной отравления стало употребление пищи, приготовленной из купленных продуктов. Вечером того дня семья решила приготовить курицу с картошкой и пельмени. Об этом пишет МК в Красноярске.

Утром 21 сентября дети начали жаловаться на тошноту и рвоту. Позже их родители также почувствовали недомогание. Семья была госпитализирована, однако, несмотря на усилия врачей, 21 сентября скончалась 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, а 22 сентября — 11-летняя девочка. 23 сентября в больнице скончалась 12-летняя девочка.

Следственный комитет начал расследование. В качестве предполагаемых источников отравления рассматриваются курица и пельмени, купленные в местном магазине. Проведенные проверки выявили, что мясная продукция могла поступать с нарушениями. Документация на многие товары отсутствовала.

Кроме того, при осмотре дома следователи обнаружили большое количество потенциально опасных химикатов, среди которых был неидентифицированный белый порошок. Версии о причинах отравления включают как возможность загрязнения продуктов, так и случайное использование химикатов при приготовлении пищи.

Экспертиза должна установить точные причины трагедии и определить, кто понесет ответственность.