В массовом ДТП в Новосибирской области столкнулось шесть автомобилей

Массовое ДТП с шестью автомобилями под Новосибирском почти полностью перегородило выезд из города.

В пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирска сообщили, что вечером 22 сентября 2024 года на трассе К-19Р «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий» в Новосибирской области 49-летний водитель грузовика Sharman ехал со стороны села Плотниково в сторону города и на 26 км трассы врезался в следующие попутные автомобили: Mitsubishi Outlander, Nissan, Mazda, Toyota Harier и Honda Odyssey.

В результате аварии водителя «Nissan», мужчину 1981 года рождения, а также водителя «Mitsubishi Outlander», женщину 1973 года рождения, госпитализировали в медицинское учреждение.

На месте ДТП работали сотрудники ГАИ, было организовано реверсивное движение.

Напомним, что в Новосибирске из-за ремонта трубопровода продлили закрытие улицы Красина