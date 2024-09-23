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общество

В нескольких школах Новосибирской области объявлен карантин

Фото: сгенерировано нейросетью

Карантин объявили в нескольких новосибирских школах.

Сегодня на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области губернатору Андрею Травникову сообщили, что на сегодняшний день 4 школы региона вышли на карантин, из-за чего 800 детей будет обучаться в дистанционной форме в период с 23 по 24 сентября 2024 года.

По словам министра образования Новосибирской области Марии Жафяроваой, школы были вынуждены перевести на карантин в связи с распространением заболеваемости ОРВИ.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что за неделю на 77,5% выросло количество заболевших ОРВИ в Новосибирске

#ОРВИ
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Валерия Митрохина
Журналист

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