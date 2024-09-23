В Новосибирске авиакомпанию «Якутия» оштрафовали за нарушение прав пассажиров

В Новосибирском аэропорту задержали рейс — авиакомпанию оштрафовали за нарушение прав пассажиров.

По информации пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, АО «Авиакомпания «Якутия» оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за оказания населению услуг не соответствующих требованиям нормативных правовых актов во время задержки рейсов в аэропорту Новосибирска.

По данным ведомства, летом 2024 года из-за плохих погодных условий и по техническим причинам в международном аэропорту Толмачево им. А.И. Покрышкина было задержано выполнение авиарейсов, следовавших в Москву и Эльга Республики Саха (Якутия).

«Задержка составила от 16 до 28 часов. Перевозчик в период ожидания вылета воздушного судна своевременно не обеспечил пассажиров горячим питанием и гостиничными услугами», — уточнили в пресс-службе ведомства.

В результате прокуратура региона внесла представление руководству авиакомпании.

Напомним, что авиакомпания S7 оставила пассажиров рейса Новосибирск-Саратов без багажа