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общество

В Новосибирске на краже пива попался мужчина 5 лет, находившийся в федеральном розыске УФСИН

Фото: Агентство Безопасности Гвардия

За минувшие трое суток сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ предотвращено 18 хищений чужого имущества и пресечено 33 нарушения общественного правопорядка.

Вечером пятницы в одном из магазинов Кировского района бойцами ГБР был задержан вор-рецидивист. По данным службы безопасности мужчина совершил не менее 12 краж общим ущербом порядка 30 тысяч рублей. Бойцами ГБР задержанному было предложено возместить убытки либо проехать для разбирательства в полицию. За помощью в оплате долга вор обратился к своему работодателю. Прибывший в магазин директор фирмы по изготовлению металлических фасадов полностью компенсировал весь причиненный работником вред.

В субботу утром бойцами ГБР задержали другого вора в Ленинском районо. Мужчина пенсионного возраста регулярно брал с витрины полюбившееся ему варено-копченое мясо свиной лопатки и как минимум два раза точно уносил его домой без оплаты. Будучи задержанным, он рассчитался за украденное, после чего был отпущен.

Фото В Новосибирске на краже пива попался мужчина 5 лет, находившийся в федеральном розыске УФСИН 2

22 сентября тревожную кнопку нажали сотрудники одного из магазинов Железнодорожного района. Прибывшим на вызов бойцам ГБР-74 и 75 ГВАРДИИ продавец — пояснил, что был избит на рабочем месте четырьмя неизвестными мужчинами, которым не понравился его внешний вид. Уходя, они без оплаты захватили с собой два ящика пива, салфетки и сырки – всего товаров на сумму более 7 000 рублей. С украденным они направились в сторону Димитровского моста. Гвардейцы проследовали к реке и примерно в 500 метрах от магазина обнаружили грабителей. Оказалось, что все они иногородние. Самый младший — 18-летний парень — родом из Ленинска-Кузнецкого, второй, 20-летний, – из Томска, третий, постарше, – кабардино-балкарец, проживающий в республике Дагестан. Самый взрослый участник нападения 1998 года рождения прибыл из Бурятии. Как позже было установлено, именно он был зачинщиком драки и грабежа в магазине, и он же на протяжении пяти лет находился в Федеральном розыске по линии УФСИН. Все задержанные нарушители гвардейцами были переданы сотрудникам второго отдела полиции «Железнодорожный» для привлечения к ответственности.

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Роман Чугаев
Журналист

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