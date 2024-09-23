В Новосибирске на краже пива попался мужчина 5 лет, находившийся в федеральном розыске УФСИН

За минувшие трое суток сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ предотвращено 18 хищений чужого имущества и пресечено 33 нарушения общественного правопорядка.

Вечером пятницы в одном из магазинов Кировского района бойцами ГБР был задержан вор-рецидивист. По данным службы безопасности мужчина совершил не менее 12 краж общим ущербом порядка 30 тысяч рублей. Бойцами ГБР задержанному было предложено возместить убытки либо проехать для разбирательства в полицию. За помощью в оплате долга вор обратился к своему работодателю. Прибывший в магазин директор фирмы по изготовлению металлических фасадов полностью компенсировал весь причиненный работником вред.

В субботу утром бойцами ГБР задержали другого вора в Ленинском районо. Мужчина пенсионного возраста регулярно брал с витрины полюбившееся ему варено-копченое мясо свиной лопатки и как минимум два раза точно уносил его домой без оплаты. Будучи задержанным, он рассчитался за украденное, после чего был отпущен.

22 сентября тревожную кнопку нажали сотрудники одного из магазинов Железнодорожного района. Прибывшим на вызов бойцам ГБР-74 и 75 ГВАРДИИ продавец — пояснил, что был избит на рабочем месте четырьмя неизвестными мужчинами, которым не понравился его внешний вид. Уходя, они без оплаты захватили с собой два ящика пива, салфетки и сырки – всего товаров на сумму более 7 000 рублей. С украденным они направились в сторону Димитровского моста. Гвардейцы проследовали к реке и примерно в 500 метрах от магазина обнаружили грабителей. Оказалось, что все они иногородние. Самый младший — 18-летний парень — родом из Ленинска-Кузнецкого, второй, 20-летний, – из Томска, третий, постарше, – кабардино-балкарец, проживающий в республике Дагестан. Самый взрослый участник нападения 1998 года рождения прибыл из Бурятии. Как позже было установлено, именно он был зачинщиком драки и грабежа в магазине, и он же на протяжении пяти лет находился в Федеральном розыске по линии УФСИН. Все задержанные нарушители гвардейцами были переданы сотрудникам второго отдела полиции «Железнодорожный» для привлечения к ответственности.