В Новосибирске на Сибирском кольце ликвидируют стихийную свалку из старых автопокрышек

Стихийную свалку из старых автопокрышек уберут на Сибирском кольце.

Представители департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска проверили ход работ по вывозу и утилизации шин на несанкционированной свалке в Октябрьском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Уточняется, что на территории Сибирского кольца на протяжении многих лет формировалась несанкционированная свалка автомобильных шин, которая разрослась до внушительных размеров. Экологи зафиксировали свыше десяти тысяч покрышек, скопившихся на этом участке. Для решения проблемы Департамент энергетики и ЖКХ Новосибирска заключил договор с утилизационной компанией на ликвидацию отходов.

Представитель компании «Экопромсоюз» Сергей Савельев сообщил, что уже утилизировано около 60 % накопленных шин. Утилизация проводится с использованием метода низкотемпературного пиролиза, в результате которого из автопокрышек получают пиролизное топливо и технический углерод.

По условиям контракта работы должны быть завершены к концу октября 2024 года, однако подрядчик отмечает, что процесс идет быстрее запланированного.

После полной ликвидации свалки на территории установят высокий забор и видеонаблюдение. Также в будущем планируют построить мультиспортивный центр технических видов спорта.