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общество

В Новосибирске начали находить колбы с деньгами и QR-кодами

Фото: t.me/teleact54

QR-код ведёт на некую страницу в социальной сети.

В Калининском районе Новосибирска обнаружили стеклянные колбы, внутри которых находились 300 рублей и QR-код. Об этом сообщили в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

QR-код ведет на страницу в социальной сети. В комментариях к публикации одна из пользовательниц указала, что сообщения о колбах распространяются в родительских чатах. В этих сообщениях содержится призыв провести беседы с детьми о недопустимости поднятия подобных предметов, и рекомендуют сообщать о находке в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и просят граждан не сканировать QR-коды.

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Игорь Кириченко
Журналист

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