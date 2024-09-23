В Новосибирске опубликован список домов и улиц, которые подключат к отоплению с 24 сентября

В Новосибирске стартует новый этап подключения к теплу.

В Новосибирске со вторник, 24 сентября, начнут подключать к отоплению жилые дома третьего этапа. Об этом говорится на сайте Сибирской генерирующей компании.

Сиб.фм публикует список улиц и домов, которые подключат к теплу уже во вторник.

ТЭЦ-2 (Ленинский вывод): часть проспекта Карла Маркса, ул. Космическая, ул. Геодезическая, ул. Новогодняя, часть ул. Немировича –Данченко, четная сторона ул. Блюхера (от площади Лыщинского до ул. Котовского).

ТЭЦ-2 (Городской вывод): ул. Бориса Богаткова, ул. Восход, ул. Гурьевская, ул. Зыряновская, ул. Добролюбова, ул. Никитина, ул. Грибоедова, ул. Кирова, ул. Якушева, ул. Декабристов, ул. Сакко и Ванцетти, ул. Нижегородская, ул. Садовая, ул. III Интернационала, ул. 9 Ноября.

ТЭЦ-3: Ленинский район: Западный жилмассив ул. Халтурина, ул. Фасадная, ул. Забалуева, ул. Титова (нечетная сторона), пл. Станиславского, ул. Станиславского, Кировский р-н ул. Мира, ул. Бурденко, ул. Бетонная, частично Затулинский ж/м по ул. Громова, ул. Зорге.

ТЭЦ-4: ул. Д.Давыдова, ул. О. Дундича Жилая зона в р-не пл. Калинина и Красного проспекта, ул. Калинина, ул. Весенняя

ТЭЦ-5: Б.Богаткова, Автогенная, Ленинградская, Шевченковский жилмассив, ул.Орджоникидзе, ул. Романова, ж/м по ул. Крылова, Шамшиных, ул. Советская, Трудовая, Ядринцевская, Ползунова, Военный городок -только жилая часть, ул. Толстого, Республиканская, Авиастроителей, Учительская, Чкалова, Лазарева, ул. Артиллерийская.

С более подробной информацией можно ознакомиться здесь.