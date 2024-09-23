В Новосибирске отремонтировали улицу Демьяна Бедного

По национальному проекту отремонтировали улицу Демьяна Бедного в Новосибирске.

Как сообщает портал Прецедент-Новосибирск, завершил ремонт участка на улице Демьяна Бедного в Центральном районе в рамках национального проекта БКД.

Уточняется, подрядчик, компания «Дорсиб плюс», выполнила работы по устройству выравнивающего и верхнего слоев дорожного покрытия, а также подняла смотровые и дождеприемные колодцы.

В том числе, на данной улице обустроили тротуары, газоны, нанесли дорожную разметку и заменили дорожные знаки.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в мэрии Новосибирска сообщили о завершении ремонта километрового участка улицы Дачной в Заельцовском районе. Приёмка объекта состоялась 20 сентября. Работы выполнены в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».