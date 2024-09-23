В Новосибирске предложили строить метро за частные средства

В Новосибирске ведутся обсуждения по развитию северной части города, включая строительство метро за частные средства и продление Красного проспекта.

Девелопер Александр Бoйко сообщил, что в районе микрорайона Родники расположено не менее 830 гектаров свободной земли, из которых 220 гектаров занимает городской аэропорт, а остальные участки имеют площади 150 и 80 гектаров.

По словам Бoйко, в этом районе есть значительный фронт работ, однако отсутствуют прямые скоростные выезды в город. Он предполагает, что через пять лет данный район станет самодостаточным, что снизит необходимость ежедневных поездок в другие части города. Жители уже начинают организовывать свою жизнь в районе, имея доступ к работе, детским садам, школам и спортивным комплексам.

Также Бoйко отметил необходимость строительства новых дорог в связи с быстрым развитием района. Он сообщил о договоренностях по передаче взлетной полосы аэропорта муниципалитету для продолжения Красного проспекта, добавив, что оформление документов ожидается в течение года, но дальнейшие шаги зависят от бюджета города и поддержки области.

Кроме того, бизнесмен предложил рассмотреть государственно-частное партнерство для финансирования новых станций метро, что позволит избежать ожидания средств от федерального центра. По его словам, инвестиции могут окупиться за 7-8 лет при условии увеличения стоимости проезда. Бoйко также подчеркнул, что затраты на социальные объекты будут включены в стоимость жилья, поскольку эта нагрузка в настоящее время ложится на застройщиков.