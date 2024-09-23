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общество

В Новосибирске пропадают из магазинов молоко и молочная продукция

Фото: pxhere.com

Из магазинов Новосибирска постепенно исчезает молочная продукция.

Причиной стало повышение цен аграриями, которое ритейлеры отказываются принимать. Об этом сообщает портал «infopro54» со ссылкой на председателя совета директоров холдинга «МолСиб» Игоря Елисеенко.

С августа цены на сырое молоко выросли на 10-20%. Это связано с его дефицитом из-за сокращения поголовья скота. Елисеенко отметил, что рост затрат и ужесточение требований к животноводам привели к отказу от содержания молочного стада.

Переработчики готовы закупать молоко даже по повышенным ценам. Однако магазины не согласны с ростом стоимости продукции, передает портал.

Ещё один эксперт, Илья Сухарев, владелец бренда «Фермер-центр», отметил, что подорожание растительных жиров, таких как пальмовое масло, также влияет на ситуацию, поскольку в производстве приходится чаще использовать сырое молоко.

По данным Минсельхоза региона, по состоянию на 20 сентября 10 переработчиков закупили 4371,8 тонны молока по средней цене 36,99 руб/л, что на 1,28 рубля выше, чем неделей ранее.

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Игорь Кириченко
Журналист

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