В Новосибирске семью из Вьетнама оштрафовали из-за любви к русской кухне

12 сентября 2024 года на автомобильном пропускном пункте «Павловка» в Карасукском районе Новосибирской области были задержаны граждане Вьетнама Дао Конг Хуан и Нгуен Тхи Тху Хоай.

Пара не покинула Россию в установленные законом сроки пребывания, что стало причиной их задержания. Об этом сообщили в пресс-службе Карасукского районного суда.

В ходе судебного разбирательства супруги объяснили, что не знали о необходимости выезда через 90 дней. По их словам, они прибыли в Россию с целью изучения русской кухни, чтобы в будущем использовать эти знания в своем гостиничном бизнесе во Вьетнаме. В Новосибирске они жили у знакомых, занимались обучением кулинарным навыкам и не знали о нарушении миграционных правил.

Суд назначил каждому из супругов административный штраф в размере 40 тысяч рублей.