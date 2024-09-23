В Новосибирске суд взыскал неустойку с подрядчика четвертого моста через Обь

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск министерства строительства к ООО «Сибирская концессионная компания» о взыскании неустойки в размере 7,3 млн рублей за срыв сроков ввода в эксплуатацию четвёртого моста через Обь.

Согласно судебному решению, строительство инфраструктурного объекта должно было быть завершено 6 декабря 2023 года, согласно концессионному соглашению. В июле 2024 года губернатор Андрей Травников подписал постановление, которое продлило срок завершения строительства до 6 декабря 2025 года. Об этом пишет Atas.info.

Суд указал, что основные причины нарушения сроков связаны с действиями концессионера, включая замену подрядчиков и внесение несогласованных изменений в проектную документацию.

На текущий момент на строительстве задействовано около 280 человек. Основные работы сосредоточены на тоннеле под железнодорожной линией Транссиба и эстакаде основного хода. Степень готовности объектов составляет 80% для переправы и 89% для правобережной развязки. Эстакада основного хода и сам мостовой переход построены на 92% и 96% соответственно.