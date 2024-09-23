В Сибири школьник вооружился молотком и напал на одноклассников: что известно на данный момент?

В Иркутской области ученик напал на одноклассника с молотком. Трое ранены.

В поселке Балаганск Иркутской области 13-летний школьник напал на своих одноклассников. Инцидент произошел во время перемены, когда несколько восьмиклассников переодевались в раздевалке перед уроком физкультуры, пишет Baza.

По предварительным данным, один из учеников ворвался в раздевалку и, угрожая, напал на своего одноклассника, ударив его по голове молотком. Два других школьника, пытавшиеся вмешаться и защитить пострадавшего, также получили травмы рук. Никому не понадобилась госпитализация.

По данным Mash, обезвредить школьника удалось учителю физкультуры. Он отобрал у него молоток и вызвал полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям «покушение на убийство» и «халатность».

Со слов очевидцев, нападавший произнес угрожающие слова перед тем, как атаковать своего одноклассника Олега. В ходе происшествия у Артема также был обнаружен нож в рюкзаке. Телеграм канал Shot заявил, что Артём в соцсетях писал, что якобы планировал массовое убийство четыре месяца.

СМИ также сообщают, что в школа не имела охраны: на входе находилась лишь гардеробщица, а проверки учеников не проводились. Это позволило Артему пронести с собой опасные предметы. Также руководство не знает, работали ли камеры. Сейчас в этом разбираются следователи.

Артём растёт в благополучной полной семье, у него есть пятилетний брат. Он интересуется японской культурой. Правоохранители проверяют версию о буллинге.



Помимо этого, Baza пишет, что Артём мог играть в онлайн-игру, в которой ему дали задание якобы напасть на школу и покончить жизнь самоубийством.