«В живых остались только родители»: в Сибири четверо детей из одной семьи умерли после употребления пельменей

20 сентября в Красноярском крае многодетная семья поужинала пельменями и курицей, после чего попала в больницу с отравлением.

В Красноярском крае вечером 20 сентября в селе Красная Сопка Назаровского района родители и четверо детей (в возрасте 6, 11, 12 и 13 лет) решили поужинать пельменями и курицей, которые были куплены в местном магазине.

На утро всем стало плохо. У семьи начались стандартные симптомы отравления, к 11 утра они обратились в больницу и были госпитализированы.

В медицинском учреждении сначала скончались 13-летний мальчик и младший ребенок, 6-летняя девочка. 22 сентября вечером родителей и двоих детей доставили санавиацией в Красноярскую межрайонную клиническую больницу скорой помощи и в Красноярский краевой клинический центр материнства и детства. Однако утром стало известно, что скончалась 11-летняя девочка.

Также, как сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру, 23 сентября скончался 12-летний ребенок.

В данный момент в больнице в живых остались родители — 32-летняя мать и 34-летний отец. Их состояние оценивается как стабильно тяжелое. По данным СМИ, женщина находится на девятом месяце беременности.

21 сентября СК по Красноярскому краю и Хакасии возбудил уголовное дело о производстве, хранении либо сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Расследование дела на контроль взял глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Прокуратура также контролирует ход расследования.

По данным следствия, продукты были куплены в местном магазине «Олимп». По словам хозяина торговой точки, он продает полуфабрикаты, а товар привозят ему из Красноярска, Назарова и Республики Хакасия. Продукты отправили на экспертизу.

«Следователями проведен осмотр места происшествия, в магазине и в доме по месту проживания семьи изъяты продукты питания и иные вещества. Назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти детей. По уголовному делу допрашиваются свидетели», — пишет пресс-служба ведомства.

По данным проверки, причиной смерти детей могло стать токсичное вещество, которое они употребили в пищу.

Как сообщают местные СМИ, на кухне в доме были обнаружены средство от мух и приправа, которые хранились в одноцветных упаковках. Как предположил продавец магазина, где семья приобрела продукты, во время готовки взрослые могли перепутать упаковки и добавить в еду яд.

Также в ходе проверок в доме многодетной семьи были обнаружены различные пестициды и антибиотики для животных.