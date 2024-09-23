«Важно быть услышанными»: в «Сибирь-Арене» прошел хоккейный матч с участием «ЛизаАлерт»

Волонтеры «ЛизаАлерт» на хоккейном матче между командами «Сибирь» и «Нефтехимик» рассказали о важности работы в отряде.

Во вторник, 17 сентября, в «Сибирь-Арене» прошла игра между хоккейными командами «Сибирь» и «Нефтехимик».

Новосибирская команда смогла одержать победу и закончила матч со счетом 5:2 в свою пользу.

1000-й матч в КХЛ прошел с участием отряда «ЛизаАлерт» Новосибирской области.

В разговоре с корреспондентом Сиб.фм, заместителем руководителя пресс-службы ДПСО «ЛизаАлерт» области, Федор Мичурин рассказал, что первое знакомство и переговоры между клубом и отрядом прошли три года назад.

«Однажды нас пригласили поболеть за команду еще на старом стадионе ЛДС «Сибирь». Потом были переговоры и очень результативные договоренности. Свой 1000-й матч в КХЛ «Сибирь» посвятила «ЛизаАлерт» Новосибирской области», — поделился он.

Сам Федор Мичурин пришел в отряд два с половиной года назад. Он увидел в сети сбор на поиск в его районе и решил поехать, после этого «втянулся».

По словам замруководителя, в работе в отряде его привлекло то, что люди безвозмездно занимаются масштабным и серьезным делом – поиском пропавших.

Как объяснил Мичурин, в настоящее время сложно представить, чтобы кто-то не слышал о «ЛизаАлерт». Однако есть те, кто не очень хорошо знает о деятельности организации.

«Подобная акция с ХК «Сибирь» очень важна для отряда. Мы рассказали о себе на такую большую аудиторию. Важно быть услышанными. Важно быть понятыми и важно привлекать новых людей в отряд, потому что часто это помогает найти пропавшего за счет тех же свидетельств», — поделился он.

Замруководителя рассказал, что в данный момент идет грибной сезон, поэтому поиски проходят чаще, так как люди теряются в лесах.

Спикер сообщил, что за 2024 год поступило 959 заявок, из них были найдены живыми 674 человека, погибшими — 60, ненайденных — 57.

«Но найден-погиб — это тоже результат, который не самый желаемый, но результат. Родственники смогут проститься, и не будет напряженности, камня на душе, когда человек не найден», — сообщил Мичурин.

Для вступления в отряд нужно заполнить анкету на официальной странице «ВКонтакте», либо позвонить на горячую линию и сказать, что хочешь стать добровольцем, объяснил он.

«Вас добавят в чаты, где вы будете быстрее просто узнавать всю информацию о тех же сборах на поиск, о каких-то обучающих мероприятиях. Никаких специальных навыков для нас не нужно. У нас 24 направления. Место найдется, можно сказать, для всех», — сказал собеседник.

Во время хоккейного матча на экране были показаны лица пропавших без вести новосибирцев, которые так и не были найдены. Также был представлен фильм, снятый отрядом. На местах для болельщиков находились буклеты. На одной стороне был лозунг «Сибирь, вперед!», а на другой — памятка о том, как нужно вести себя детям на воде и льду.

В свободное время между периодами добровольцы находились в холле «Сибирь-Арены». Они рассказывали всем желающим о том, как устроена и как проходит работа в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».