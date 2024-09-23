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афиша общество

Жители Новосибирска смогут услышать подлинную скрипку Страдивари 25 октября

Фото: Сиб.фм

Уже через месяц местные жители смогут услышать подлинную скрипку Страдивари в Новосибирске.

В Telegram-канале НОВАТа сообщили, что 25 октября 2024 года в Новосибирском театре оперы и балета прозвучит подлинная скрипка Страдивари (6+).

Заслуженная артистка России, первая скрипка Михайловского театра Ольга Волкова станет специальным гостем Большого симфонического концерта — она сыграет на подлинной скрипке Страдивари 1735 года.

Известно, что Ольга Волкова является лауреатом международных конкурсов, концертмейстер оркестра Михайловского театра и оркестра musicAeterna.

#концерты
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Валерия Митрохина
Журналист

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