Жителям Новосибирска напомнили о приметах на день святых Петра и Павла 23 сентября

Новосибирцам рассказали о запретах в день Петра и Павла.

Православные христиане 23 сентября чтят память святых Петра и Павла, которые проповедовали в Никее и мученически погибли за свою веру.

В этот день существует множество традиций и обычаев. Так, например, следует избегать жадности и беспорядка, так как это может привести к финансовым потерям. Запрещено строить грандиозные планы, так так в результате они могут не произойти.

Также в этот день стоит остерегаться негативных эмоций — слёз, уныния и воспоминаний о плохом.

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