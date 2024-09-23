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общество

Жителям Новосибирска напомнили о приметах на день святых Петра и Павла 23 сентября

Фото: Сиб.фм

Новосибирцам рассказали о запретах в день Петра и Павла.

Православные христиане 23 сентября чтят память святых Петра и Павла, которые проповедовали в Никее и мученически погибли за свою веру.

В этот день существует множество традиций и обычаев. Так, например, следует избегать жадности и беспорядка, так как это может привести к финансовым потерям. Запрещено строить грандиозные планы, так так в результате они могут не произойти.

Также в этот день стоит остерегаться негативных эмоций — слёз, уныния и воспоминаний о плохом.

Ранее Сиб.фм писал, что новая рабочая неделя в Новосибирске начнется с дождя

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Валерия Митрохина
Журналист

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