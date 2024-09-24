250 школьников готова принять на обучение Детская железная дорога в Новосибирске

На Детской железной дороге в Новосибирске продолжается приемная кампания — в этом году на обучение планируют принять 250 школьников с 5 по 11 класс.

За время учебы дети познакомятся с двадцатью железнодорожными профессиями, в том числе машиниста тепловоза, проводника пассажирского вагона, дежурного по железнодорожной станции, осмотрщика вагона, монтера пути и даже начальника вокзала.

Обучение включает теорию и практику. Ученики отрабатывают технические навыки, учатся дисциплине, узнают культуру и традиции компании. Кроме того, есть возможность посещать железнодорожные предприятия, подразделения, участвовать в социальных конкурсах и корпоративных мероприятиях.

После окончания полного курса обучения на Детской железной дороге 11-классники могут получить целевое направление на поступление в СГУПС на бюджет.

Напомним, обучение на Детской железной дороге бесплатное. Подать заявление можно до 30 сентября.