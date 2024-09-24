Число аварий на электросетях в Новосибирской области из-за постороннего вмешательства выросло на 42%

Число аварий на электросетях в Новосибирской области, вызванных посторонним вмешательством, увеличилось на 42%. Об этом сообщили в пресс-службе компании «Россети Новосибирск» по итогам первого полугодия 2024 года.

Во вторник, 24 сентября, в Ленинском районе Новосибирска на улице Большой грузовик сбил опору линии электропередачи. В результате бетонная конструкция упала на проезжую часть, что привело к затруднению движения транспорта. Энергетические бригады оперативно прибыли на место и освободили дорогу. Опору потребуется заменить, так как она не подлежит восстановлению.

Кроме того, в минувшие выходные произошли ещё два ДТП с повреждением опор ЛЭП в Каргате и Колывани. По факту нанесённого ущерба энергетики подали заявления в правоохранительные органы.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском 1 сентября дерево упало на опору ЛЭП. В результате, несколько поселков остались без света.