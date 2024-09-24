80.63% 11.6
80.63% 11.6
сегодня
24 сентября, 20:40
пробки
3/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 92.92 | eur 103.2
80.63% 11.6
сегодня
24 сентября, 20:40
пробки
3/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 92.92 | eur 103.2
сегодня 19:00
общество

Новосибирский пародист Satyr назвал родной город «свалкой»

Фото: скриншот из видео

Новосибирский блогер Илья Шабельников, известный как Satyr, высказал критику в адрес родного города на шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю».

Он отметил, что у Новосибирска есть проблемы с внешним видом, указав на отсутствие архитектурного единства и назвав город «разбросанным» и «некрасивым».

«Как сказал один известный человек, Новосибирск — это не город, а свалка домов. И я бы согласился с этим», — сказал блогер.

В то же время, он отметил, что Академгородок является красивым и экологичным местом.

Ведущий шоу Азамат Мусагалиев не согласился с критикой и выразил положительное мнение о Новосибирске. По его словам, город оставил приятное впечатление во время гастролей, и он считает его «очень красивым и комфортным».

Кроме того, Илья Шабельников рассказал о забавных историях из студенческой жизни.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в