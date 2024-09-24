Новосибирский пародист Satyr назвал родной город «свалкой»

Новосибирский блогер Илья Шабельников, известный как Satyr, высказал критику в адрес родного города на шоу Азамата Мусагалиева «Я себя знаю».

Он отметил, что у Новосибирска есть проблемы с внешним видом, указав на отсутствие архитектурного единства и назвав город «разбросанным» и «некрасивым».

«Как сказал один известный человек, Новосибирск — это не город, а свалка домов. И я бы согласился с этим», — сказал блогер.



В то же время, он отметил, что Академгородок является красивым и экологичным местом.

Ведущий шоу Азамат Мусагалиев не согласился с критикой и выразил положительное мнение о Новосибирске. По его словам, город оставил приятное впечатление во время гастролей, и он считает его «очень красивым и комфортным».

Кроме того, Илья Шабельников рассказал о забавных историях из студенческой жизни.