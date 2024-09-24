Новосибирцам назвали приметы на Федорин день 24 сентября

Приметы на Федорин день озвучили жителям Новосибирска.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, сегодня, 24 сентября, по церковному календарю отмечается память преподобной Феодоры Александрийской, а в народных традициях начинается период Федориных вечерок.

По традиции в этот день хозяйки готовили блюда из капусты, также нужно было носить одежду золотого цвета – это являлось хорошей приметой.

А пчелы на улице в этот день означали, что зима придет еще нескоро.

Ранее Сиб.фм писал, что резкое похолодание пришло в Новосибирск уже на этой неделе.