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сегодня
24 сентября, 12:05
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общество

Новосибирцам назвали приметы на Федорин день 24 сентября

Фото: Сиб.фм

Приметы на Федорин день озвучили жителям Новосибирска.

Как сообщает портал АиФ-Новосибирск, сегодня, 24 сентября, по церковному календарю отмечается память преподобной Феодоры Александрийской, а в народных традициях начинается период Федориных вечерок.

По традиции в этот день хозяйки готовили блюда из капусты, также нужно было носить одежду золотого цвета – это являлось хорошей приметой.

А пчелы на улице в этот день означали, что зима придет еще нескоро.

Ранее Сиб.фм писал, что резкое похолодание пришло в Новосибирск уже на этой неделе.

#традиции
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Валерия Митрохина
Журналист

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